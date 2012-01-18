版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 15:49 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元走强,但风险仍存

0740GMT---欧元兑美元EUR=升0.4%至1.2785美元,但市场人士在希腊债务谈判和葡萄牙当日稍晚标债前,可能会对进一步推高欧元保持警惕.

欧元兑日圆EURJPY=R涨0.2%至98.08日圆,守在11年低点97.04日圆上方.(完)

--编译 梁睿雪;审校 田建华

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐