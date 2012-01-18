中国将推广微博客实名制

北京市政府去年12月出台新规，要求已开展微博客服务的网站应当自规定公布之日起三个月内，依照规定向市互联网信息内容主管部门申办有关手续，并对现有用户进行规范。其他城市随後效仿。

“微博客有很强的社会动员能力，一方面确实可以反映社情民意，传播正面声音...同时也容易使一些非理性的声音和一些负面的舆论、有害的信息迅速传播。”