中国将推广微博客实名制

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月18日电---中国国务院新闻办公室周三称，将扩大微博客用户实名制注册，从而更好地控制相关网站。
北京市政府去年12月出台新规，要求已开展微博客服务的网站应当自规定公布之日起三个月内，依照规定向市互联网信息内容主管部门申办有关手续，并对现有用户进行规范。其他城市随後效仿。
“现在这种注册是指在北京、上海、天津、广州、深圳进行试点，先试点取得经验，然後推广。”国新办主任王晨对记者表示。
“微博客有很强的社会动员能力，一方面确实可以反映社情民意，传播正面声音...同时也容易使一些非理性的声音和一些负面的舆论、有害的信息迅速传播。”
王晨指出，微博客新注册用户需要提供真实身份信息，老用户随後进行规范。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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