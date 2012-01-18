〔路透调查〕2012年棕榈油均价料为三年来首降,因供给充沛而需求低迷(更新版)

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透吉隆坡1月18日电---2012年棕榈油均价料将为三年来首度下滑,受累于东南亚供给充沛及需求不振,因欧债危机导致全球增长疲弱.
追踪印尼和马来西亚大型棕榈油生产商的25位分析师的预估中值显示,2012年棕榈油价格料为每吨3,000马币(林吉特)(960美元),与7月调查结果一致.
预估值较去年创纪录水准的均价3,237马币低7.3%.去年价格的多数涨幅是由於2011年初马来西亚遭洪水侵袭,而当时需求强劲.
分析师表示,目前的情况有所不同.马来西亚棕榈油期初库存远高於200万吨,2011年底拉尼娜气候现象所致的降雨对今年产量的影响很小.
马来西亚CIMB Investment Bank分析师Ivy Ng称,"短期而言,当前3,200马币的毛棕榈油价格可能受到天气因素、棕榈油产量季节性下滑及原油价格的涨势支撑."
她并称,"但这种情况可能不会持续,因拉尼娜现象或会在第一季或第二季的某个时候结束,届时气候情况将得到改善,而且由於全球经济成长趋疲将引发投机性资金撤出市场,有关需求风险的忧虑加剧."(完)
--编译 王翔琼;审校 丁琦
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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