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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 17:32 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--1月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

 发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
            (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)
============================================================================================= 
无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        承销商    主体评级   起息日  上市日
              (亿元)    (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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*湛江港         10        5       12    1/30簿记建档  光大银行      AA       1/31    2/1   
=============================================================================================
众和股份         4        2       12    1/19簿记建档  民生银行      A+       1/20    1/21 
(002070.SZ) 
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沁和能源集团    10        5       12       --         广发银行      AA-       --      --
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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三角轮胎         8        5       3    1/19簿记建档   工商银行     AA        1/20      1/21 
=============================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
 
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
             (亿元)    (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
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天津滨海高新技术 1      1        3    2/1簿记建档    浦发银行     AA        2/3         2/6 
中小企业集合票据   
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具): 
 
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    债项评级    起息日     上市日 
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日) 
============================================================================================= 
无
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   注:*代表新增.(完)

  --整理 曲伟治; 审校 曹巍浩

 
  发行日程                  [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
  《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
  《中国信用债发行日程一览表》

  已发行债券                [CN/DBTCN-CFACT]
  《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2011年已发行金融债一览表》

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