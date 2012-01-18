〔中国债市〕现券收益率稳中有降,央行逆回购纾困助推买气略有回升

路透上海1月18日电---中国银行间债市周三现券收益率盘整.资金面一度已经山穷水尽,机构忙于借钱准备春节备付,几乎无暇顾及债券交易,但在央行逆回购纾困以後,债市抛压减弱,买气略有回升,收益率稳中有降.

交易员并表示,鉴於近期政策面淡静,且春节假期也逐渐临近,机构交易意愿渐低,预计春节前将延续清淡的市况.

"我们想出点债换钱,报了个价格,结果20分钟没人理."华东一银行交易员表示,"债市春节前没什麽炒作空间了,交易会越来越少."

他并指出,早盘资金紧张,机构几乎无暇顾及债市交易,随着央行逆回购的进行,午盘资金紧张略有缓解,债市买气回升,中长期现券收益率小幅走低,但短期品种仍维持相对高位.

在央行连续两日逆回购注资後,市场流动性依然捉襟见肘,机构甚至等不及明日即将进行的逆回购招标.两名消息人士周三透露,中国央行稍早再次与个别银行进行了逆回购操作,包括某些大型银行.[CN/MMTCN]

剩余期限近10年的固息国债110019的最新双边报价tCN110019=CFXM为3.40%/3.37%,上日尾盘报3.42%/3.3900%

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 8.1338 7.7249

上日 7.5214 7.1468

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.5033/3.4550

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.7321/2.6761

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5908/3.5258(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进

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