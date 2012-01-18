《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦1月18日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:短线该货币对在修正性上涨,我们怀疑未来数日欧元或进一步上涨.但只要欧元涨势未突破位於1.2871/1.2886美元的轨道阻力位和20日均线,则欧元前景依然看空.

美元/日圆:下跌至位於76.56日圆的10月至1月支撑位,试探并守住.美元仍蓄势待发,有望挑战四年下降趋势线切入位77.69日圆.其上阻力重重,首先是200日移动均线78.52日圆,然後是55周均线79.56日圆,最後是心理关口80.00日圆.需要数度上攻才能突破.

英镑/美元:昨日小幅修正性反弹,我们认为近期会有进一步修正性走势.位於1.5272美元的费波纳奇回档技术位近期被下探,但英镑收盘时收复该水准.这是2011年10月低点,亦是始於2009年低点整个涨势的50%回档位.这与2009-2011年上行趋势线1.5145一起构成关键支撑.这些支撑位守住初始下探,我们认为合乎情理.(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]