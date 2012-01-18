《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦1月18日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:短线该货币对在修正性上涨,我们怀疑未来数日欧元或进一步上涨.但只要欧元涨势未突破位於1.2871/1.2886美元的轨道阻力位和20日均线,则欧元前景依然看空.
美元/日圆:下跌至位於76.56日圆的10月至1月支撑位,试探并守住.美元仍蓄势待发,有望挑战四年下降趋势线切入位77.69日圆.其上阻力重重,首先是200日移动均线78.52日圆,然後是55周均线79.56日圆,最後是心理关口80.00日圆.需要数度上攻才能突破.
英镑/美元:昨日小幅修正性反弹,我们认为近期会有进一步修正性走势.位於1.5272美元的费波纳奇回档技术位近期被下探,但英镑收盘时收复该水准.这是2011年10月低点,亦是始於2009年低点整个涨势的50%回档位.这与2009-2011年上行趋势线1.5145一起构成关键支撑.这些支撑位守住初始下探,我们认为合乎情理.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0