版本:
中国
货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:23 BJT

〔意大利评级〕惠誉可能将意大利评级调降两个级距--惠誉高级主管

路透米兰1月18日电---评级机构惠誉的一名高级主管周三表示,惠誉可能将意大利评级调降两个级距.

"评级下调两个级距是可能的选择之一,"惠誉意大利企业与关系管理高级主管Alessandro Settepani表示.

"委员会将根据再融资水平和经济增长措施评定意大利的评级,"他补充说.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐