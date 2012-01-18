〔印尼评级〕穆迪将印尼债信评级上调至投资级别,可望吸引更多外资流入(更新版)

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路透雅加达1月18日电---评级机构穆迪周三将印尼债信评级从Ba1上调至投资级别Baa3,新的评级可望为印尼吸引到更多资金流入.

评级上调将有助削减印尼借款成本,并缩窄了该国与巴西、俄罗斯、印度及中国等其他金砖国家的评级差距.今年初外界已对穆迪此举有所预期.

惠誉去年12月曾上调印尼评级,但穆迪此次决策至关重要,因其将能使印尼债券被纳入指标全球指数,从而扩大买家阵容,尤其能吸引美国买家.

在更多发达国家被降评之际,评等上调将使印尼对避险型投资者变得更具吸引力.

"印尼在重大的外部冲击面前显示出周期性的韧性,这预示着中期内可持续的增长趋势."穆迪发布的声明称.

"关键的政策改革所带来的投资支出增长与基建发展前景改善,以及管理有方的金融体系,支撑了对印尼经济实力的向好评价."

这次评级上调反映出印尼近10年间实现的经济改善.该国评级曾在1997/98年亚洲金融危机期间被降至垃圾级别.(完)