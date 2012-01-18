〔日本个股〕三井住友向投行美驰集团注资约9,300万美元

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月18日电---日本三井住友金融集团(8316.T)旗下三井住友银行及三井住友日兴证券与美国投资银行美驰集团(Moelis)周三签署战略联盟协议,继续加强业务联盟合作;同时三井住友银行方面向美驰集团投资约9,300万美元.
公司联合新闻稿指出,三方将进一步加强合作,致力於为日本公司提供跨境并购及其他咨询服务.新达成的联盟协议将延续非排他性的原则,这笔投资预期将於2月中旬完成,视乎监管程序等相关流程而定.
新闻稿称,自2011年3月建立联盟合作之後,三家公司已形成紧密的夥伴关系,相互协作,并将遍布北美、欧洲、中东、澳大利亚、香港和日本的客户联系起来.在此基础上,三家公司拓展了全球覆盖网络.随着日本跨境并购市场的强劲增长,三家公司深信这一趋势将为三方合作以及更深入地满足客户需求提供具有重要意义的商机.
另有消息称,三井住友银行方面将持有美驰集团约5%股份,这意味着这家投行的估值为19亿美元,高於美国同类的上市券商如Greenhill & Co Inc (GHL.N)和Evercore Partners Inc(EVR.N).[ID:nL3E8CI0A7]
美驰由瑞银前投资银行家Ken Moelis在2007年7月创建,已成为一家全球性投资银行,目前拥有580名员工,在纽约、北京、波士顿、芝加哥、迪拜、香港、休斯敦、伦敦、洛杉矶和悉尼等地设立办事处.
三井住友金融集团是是日本以资产计的第三大银行,日本前两大银行集团为三菱UFJ金融集团(8306.T)和瑞穗金融集团(8411.T).(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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