《外汇动态》美元/印尼卢比下跌,因穆迪上调印尼主权评等至Baa3

0813GMT---美元/印尼卢比IDR=ID下跌,之前穆迪上调印尼主权评等至投资级Baa3,展望为稳定.

据分析师,美元/印尼卢比实际汇率跌至9,120,该消息公布前报9,180.参考汇价亦从9,140下滑至9,090.