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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 16:26 BJT

《外汇动态》美元/印尼卢比下跌,因穆迪上调印尼主权评等至Baa3

0813GMT---美元/印尼卢比IDR=ID下跌,之前穆迪上调印尼主权评等至投资级Baa3,展望为稳定.

据分析师,美元/印尼卢比实际汇率跌至9,120,该消息公布前报9,180.参考汇价亦从9,140下滑至9,090.

一个月美元/印尼卢比无本金交割远期外汇(NDF)IDR1MNDFOR=跌至9,095,上调评等前一度高见9,205.(完)

--编译 李爽;审校 蔡美珍

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