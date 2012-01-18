《外汇动态》欧元/美元在熟悉水准内交投

0753GMT---欧元兑美元EUR=在熟悉的水准内交投.的确,许多人可能在怀疑是不是会见到昨天的走势重演.

中长期投资大户和俄罗斯投资者的欧元买盘,在1.2800水准带来支撑,但在1.2810处仍有不少卖单.停止单在1.2820上方,和约1.2836的两个月下滑通道上方.

较大的停止单从1.2850开始,而空头关注的焦点仍是21日移动平均1.2879,亦即1月13日高位.在其上方还有更大规模的停止单.

而1.2720-30处则有不少买单,停止单挂在1.2710下方.(完)

--编译 王冠中;审校 田建华

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