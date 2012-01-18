印度需准备应对伊朗石油供应的所有可能情况--官员

路透新德里1月18日电---印度石油部长S. Jaipal Reddy周三表示，印度需要为伊朗石油供应可能出现的所有情况做好准备。目前一个印度代表团正在访问德黑兰，而伊朗面临美国新一轮制裁。

“我们仍旧乐观。伊朗也仍旧乐观。不过我们需要为可能出现的所有情况做好准备，”Reddy对记者称。

美国去年12月31日通过的新制裁措施对所有与伊朗央行进行业务往来的金融机构进行处罚，可能导致印度更加难以对伊朗石油进口进行支付。印度从伊朗进口的石油约占该国需求的12%。（完）