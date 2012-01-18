印度需准备应对伊朗石油供应的所有可能情况--官员

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里1月18日电---印度石油部长S. Jaipal Reddy周三表示，印度需要为伊朗石油供应可能出现的所有情况做好准备。目前一个印度代表团正在访问德黑兰，而伊朗面临美国新一轮制裁。
“我们仍旧乐观。伊朗也仍旧乐观。不过我们需要为可能出现的所有情况做好准备，”Reddy对记者称。
美国去年12月31日通过的新制裁措施对所有与伊朗央行进行业务往来的金融机构进行处罚，可能导致印度更加难以对伊朗石油进口进行支付。印度从伊朗进口的石油约占该国需求的12%。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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