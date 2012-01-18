美国特使当前不可访问巴基斯坦--巴官员

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡1月18日电---巴基斯坦一名高级政府官员周三对路透表示，巴基斯坦已经告知美国特使格罗斯曼（Marc Grossman），当前他不可能访问该国，凸显双方紧张情势。
这位官员没有透露拒绝格罗斯曼来访的原因。
去年11月26日北约空袭导致24名巴基斯坦官兵丧生，令巴美两国关系降温至数年来的低点。
“格罗斯曼大使要求访问巴基斯坦，但是我们向他传递的信息是：当前不可能。”这位不愿具名的巴方官员称。
美国国务卿希拉里上周三表示，格罗斯曼本周将访问阿富汗和卡塔尔。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0