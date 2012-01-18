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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:39 BJT

美国特使当前不可访问巴基斯坦--巴官员

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯兰堡1月18日电---巴基斯坦一名高级政府官员周三对路透表示，巴基斯坦已经告知美国特使格罗斯曼（Marc Grossman），当前他不可能访问该国，凸显双方紧张情势。

这位官员没有透露拒绝格罗斯曼来访的原因。

去年11月26日北约空袭导致24名巴基斯坦官兵丧生，令巴美两国关系降温至数年来的低点。

“格罗斯曼大使要求访问巴基斯坦，但是我们向他传递的信息是：当前不可能。”这位不愿具名的巴方官员称。

美国国务卿希拉里上周三表示，格罗斯曼本周将访问阿富汗和卡塔尔。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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