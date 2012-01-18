版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 16:40 BJT

〔标题新闻〕欧盟内部市场与金融监管执委巴尼尔称,中国官员表达了对欧洲尤其是欧元区的信心

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8CH37Z]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐