设计大师阿玛尼称不打算出售其公司

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰1月17日电---意大利时装设计师乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）周二表示，法国奢侈品集团正在伺机收购意大利男装品牌，但他不打算卖掉自己的生意。
拥有意大利奢侈品牌Gucci和法国时装品牌Yves Saint Laurent的法国巴黎春天集团（PPR）本月完成对定制西服品牌布莱奥尼（Brioni）的收购，令市场再度预期行业将开始新的整合趋势。
“法国人很主动，他们正在寻找已有确定业务和市场份额的好品牌。暂时不会作罢，”阿玛尼在米兰男装周结束後对记者称。
“不过我不是个像(PPR首席执行官)皮诺(Francois-Henri Pinault)那样的金融家。我是个设计师，一个生意人。现在我所拥有的已经够了，就是没能再年轻30岁，”现年77岁的阿玛尼表示。
“2011年营收增速达到两位数，高於我们的预期。我们正在进行投资，很多工作要做。”
阿玛尼表示，没有上市或将生意卖给民间投资者的想法。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0