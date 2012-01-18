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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:53 BJT

〔国际油市〕2月运至东亚的西方燃料油料多达430-440万吨,创七年高位

路透新加坡1月18日电---交易商周三表示,2月运抵东亚的西方套利性燃料油船货规模料达七年高位430万-440万吨,但市场仍有望保持坚挺.

亚洲燃料油价格逾三个月来居高不下,远期曲线呈现深度逆价差,尤其是近月合约.

交易员将此归因于亚洲海运燃料市场合规燃料油供应紧俏,且中国小型炼厂需求强劲.(完)

--编译 隋芬;审校

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