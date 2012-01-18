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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 16:46 BJT

〔标题新闻〕今年全球IT产业投资料持平,亚太及拉美地区料抵销欧洲及北美投资衰退--Gartner

备注:Gartner为研究调查公司.IT系指资讯科技产业(Information Technology)

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