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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 16:50 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元持稳,关注德国与葡萄牙标债

瑞士苏黎世1月18日电---瑞郎兑欧元周三走势迟滞,投资者关注葡萄牙和德国的公债标售以及希腊的债务互换谈判,以寻觅欧元区危机发展方向的相关指引.

瑞郎兑美元和兑欧元均持稳,欧元守住上日在优於预期的德国景气判断指数公布後录得的涨幅.

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