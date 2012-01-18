〔中国国企〕2011年国企利润总额同比增12.8%,12月环比大增近六成

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京1月18日电---中国财政部周三称,国有企业2011年全年累计实现利润总额22,556.8亿元人民币,同比增长12.8%,12月比11月环比大幅增长近六成,结束了此前连续五个月的环比下降态势.
去年12月国有企业实现利润总额环比增长57.3%,而去年7月-11月国企利润环比均为下降趋势.
财政部网站发布的新闻稿称,1-12月,国有企业累计实现营业总收入367,855亿元,同比增长21.5%,12月比11月环比增长10.8%.
数据并显示,1-12月,国有企业成本费用总额同比增长22.4%,销售净利率同比下降0.4个百分点,净资产收益率同比下降0.1个百分点.
分行业看,与去年同期相比,实现利润增幅较大的行业为:化工、建材、电子、有色、烟草.实现利润同比降幅较大的行业为:交通、钢铁、医药、电力.(完)
--发稿 谢衡; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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