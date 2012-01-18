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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 17:22 BJT

〔IEA月报〕今年全球石油日需求增长预估调降至110万桶

路透伦敦1月18日电---国际能源署(IEA)称,北半球今年的暖冬天气及经济益发可能出现的严重放缓,恐将导致2012年全球石油需求增长下滑.

IEA将2012年全球石油日需求增长预测调降至110万桶,较前次月报中的预估调降22万桶.

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