《外汇动态》欧元兑美元蓄势下行,受累于惠誉相关评论

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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0848GMT---欧元兑美元EUR=削减稍早涨幅,受累于惠誉相关评论打压,据称在1.2760水准的停止单被触发,1.2740下方挂有更多停止单.
一位交易商称,日内人士均作空,但欧元迄今仍难以跌破亚洲盘低点约1.2735.
欧元兑美元最新上升0.1%,报1.2748.(完)
--编译 王翔琼;审校 田建华
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路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。
路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。