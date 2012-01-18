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债券 | 2012年 1月 18日 星期三 17:07 BJT

《外汇动态》欧元兑美元蓄势下行,受累于惠誉相关评论

0848GMT---欧元兑美元EUR=削减稍早涨幅,受累于惠誉相关评论打压,据称在1.2760水准的停止单被触发,1.2740下方挂有更多停止单.

一位交易商称,日内人士均作空,但欧元迄今仍难以跌破亚洲盘低点约1.2735.

欧元兑美元最新上升0.1%,报1.2748.(完)

--编译 王翔琼;审校 田建华

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