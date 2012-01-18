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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 17:31 BJT

〔标题新闻〕意大利11月全球贸易收支为逆差15.81亿欧元,2010年同期为逆差33.93亿欧元

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7NE029]

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