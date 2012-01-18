〔路透基点〕嘉里建设24亿港元三年期贷款案已进入一般银团贷款阶段

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港1月18日电---银行业消息人士表示,嘉里建设有限公司自行安排的24亿港元三年期贷款案已进入一般银团贷款阶段.
此前报导称本案规模为26亿港元.利率为香港银行同业拆息利率加码185个基点,参与行分四档参贷:
承贷7.5亿港元或更多的银行,所有资金成本为230个基点,获受托主办行头衔.
承贷5-7.4亿港元的银行,所有资金成本为225个基点,同获受托主办行头衔.
承贷2-4.9亿港元的银行,所有资金成本为220个基点,同获受托主办行头衔.
承贷1-1.9亿港元的银行,所有资金成本为215个基点,获共同主办行头衔.
此案经由嘉里建设旗下公司Ubagan Ltd进行筹措,嘉里建设将提供担保.
资金将用於为2007年完成的一笔五年期贷款进行再融资,并在此基础上扩大了借款规模.
银行需在2月中旬前答复.
嘉里建设由马来西亚大亨Robert Kuok掌控,最近一次涉足债券市场是在2011年1月,当时该公司敲定84.5亿港元五年期融资,最高综合资金成本为95基点.(完)
--编译 梁睿雪; 审校 高琦
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)