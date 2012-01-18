〔路透基点〕嘉里建设24亿港元三年期贷款案已进入一般银团贷款阶段

路透香港1月18日电---银行业消息人士表示,嘉里建设有限公司自行安排的24亿港元三年期贷款案已进入一般银团贷款阶段.

此前报导称本案规模为26亿港元.利率为香港银行同业拆息利率加码185个基点,参与行分四档参贷:

承贷7.5亿港元或更多的银行,所有资金成本为230个基点,获受托主办行头衔.

承贷5-7.4亿港元的银行,所有资金成本为225个基点,同获受托主办行头衔.

承贷2-4.9亿港元的银行,所有资金成本为220个基点,同获受托主办行头衔.

承贷1-1.9亿港元的银行,所有资金成本为215个基点,获共同主办行头衔.

此案经由嘉里建设旗下公司Ubagan Ltd进行筹措,嘉里建设将提供担保.

资金将用於为2007年完成的一笔五年期贷款进行再融资,并在此基础上扩大了借款规模.

银行需在2月中旬前答复.

嘉里建设由马来西亚大亨Robert Kuok掌控,最近一次涉足债券市场是在2011年1月,当时该公司敲定84.5亿港元五年期融资,最高综合资金成本为95基点.(完)