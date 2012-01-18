〔背景资料〕全球主要国家及地区最新指标利率一览表

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
加拿大央行周二维持指标利率在1%不变,但表示2011年下半年经济走势强於预期,意味着加拿大经济应该较其原先预期的快三个月以实现全产能.[ID:nCN1340774]
日本央行下周料调低经济预估,并对欧洲债务危机升级所带来的风险发出警告,但不会提供更多货币政策刺激,除非严重的市场冲击要求立即采取政策回应. [ID:nCN1344460]
菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示,菲律宾需要调整货币政策,以吸引更多投资并刺激经济成长.[ID:nCN1344664]
最新利率水准* 最近一次变动
---------------------------------------------------------------
美洲
美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点
基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点
加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点
巴西 Selic利率11% 2011年11月31日降50基点
亚洲
日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调
贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点
中国 金融机构一年期存款利率3.5% 2011年7月7日升25基点
一年期贷款利率6.56% 2011年7月7日升25基点
台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点
担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点
短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点
香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点
隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点
韩国 基本利率(base rate)目标3.25% 2011年6月10日升25基点
澳洲 隔夜拆款利率4.25% 2011年12月6日降25基点
马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点
新西兰 官方指标利率2.50% 2011年3月10日降50基点
泰国 一天期附买回利率3.50% 2011年8月24日升25基点
菲律宾 隔夜借款利率4.50% 2011年5月5日升25基点
印度 附买回利率8.50% 2011年10月25日升25基点
附卖回利率7.50% 2011年10月25日升25基点
欧洲
欧元区 主要再融资利率1.00% 2011年12月8日降25基点
英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点
(Bank Rate paid on commercial bank reserves)
瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点
瑞典 附买回利率1.75% 2011年12月20日降25基点
挪威 指标利率1.75% 2011年12月14日降50基点
俄罗斯 指标再融资利率8.00% 2011年12月23日降25基点
一天期存款利率4.00% 2011年12月23日升25基点
非洲
南非 附买回利率5.5% 2010年11月18日降50基点
* 以宣布日为准,多数变动於宣布翌日生效.
** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%;渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%.(完)
--整理 梁睿雪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)