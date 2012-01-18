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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 18:13 BJT

〔澳洲个股〕基础设施公司UGL将在中国进行更多并购--首席行政官

路透上海1月18日电---澳洲基础设施公司UGL Ltd UGL.AX首席行政官(CAO)Paul Long周三表示,该公司将在中国进行更多并购活动,且在全球范围内寻求收购工程类企业的机会.

Long是在上海出席新闻发布会上作出上述表态的.

上个月UGL出价7,750万英镑(约合1.19亿美元)收购戴德梁行,此举意在扩大商业地产服务业务,并捕捉中国经济成长利润.

戴德梁行大中华区行政总裁张国正也在新闻发布会上表示,公司希望维持中国业务营收增长至少16%.(完)

--编译 田建华;审校 蔡美珍

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