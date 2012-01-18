〔澳洲个股〕基础设施公司UGL将在中国进行更多并购--首席行政官

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海1月18日电---澳洲基础设施公司UGL Ltd UGL.AX首席行政官(CAO)Paul Long周三表示,该公司将在中国进行更多并购活动,且在全球范围内寻求收购工程类企业的机会.
Long是在上海出席新闻发布会上作出上述表态的.
上个月UGL出价7,750万英镑(约合1.19亿美元)收购戴德梁行,此举意在扩大商业地产服务业务,并捕捉中国经济成长利润.
戴德梁行大中华区行政总裁张国正也在新闻发布会上表示,公司希望维持中国业务营收增长至少16%.(完)
--编译 田建华;审校 蔡美珍
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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