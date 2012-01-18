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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 17:59 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元涨至日高,空头回补触发止损单

路透伦敦1月18日电---欧元/美元EUR=触及日高1.2817美元,交易商指因日内玩家进行空头回补,触发据称在1.2810美元之上的止损单.(完)

--编译 田建华;审校 白云

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