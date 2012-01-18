〔中国工业〕"十二五"全部工业增加值年均增长目标8%,推进兼并重组

路透北京1月18日电---中国国务院发布规划称,力争"十二五"(2011-2015年)期间年均增长8%,工业增加值率较"十一五"末提高2个百分点,并推进汽车、钢铁、水泥、机械、医药等行业的兼并重组与境外投资.

周三刊登在中国政府网的"工业转型升级规划"称,"十二五"期间要推进工业产业结构进一步优化,战略性新兴产业实现增加值要占工业增加值的15%左右;资源节约、环境保护和安全生产水平显着提升,单位工业增加值能耗较"十一五"末降低21%左右.

规划称,推动大企业和中小企业协调发展,以汽车、钢铁、水泥、船舶、机械、电子信息、电解铝、稀土、食品、医药、化妆品等行业为重点,推动优势企业强强联合、跨地区兼并重组、境外并购和投资合作.

同时,清理限制跨地区兼并重组的规定,理顺地区间利益分配关系,加快国有经济布局和结构的战略性调整,支持民营企业参与国有企业改革、改制和改组.

规划并称,加快实施"走出去"战略,鼓励国内技术成熟、国际市场需求大的行业向境外转移部分生产能力,推动其在有条件的国家和地区建立境外重化工园区.

此外,鼓励有实力的中国企业开展境外油气、铁矿、铀矿、铜矿、铝土矿等重要能源资源的开发与合作,建立长期稳定的多元化、多渠道资源安全供应体系.

中国工业和信息化部部长苗圩去年12月末称,预计2012年规模以上工业增加值同比增长将达11%左右,增速呈现逐年回落趋势.中国2011年规模以上工业增加值同比增长13.9%.[ID:nCN1306166](完)

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