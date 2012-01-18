〔东南亚股市〕债信评级上调助印尼股市反弹,其他市场因获利卖盘走低

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透曼谷1月18日电---在穆迪周三上调印尼债信评级至投资级别後,印尼股市由跌转升.银行存款评级获该评级机构上调,协助推高银行股劲扬.
印尼综合股价指数.JKSE收高0.6%,位列穆迪名单的九家印尼银行中,Bank Mandiri(BMRI.JK)攀升2.2%,PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI.JK)涨1.4%.
其他东南亚股市则多数走低,在周二市场因中国GDP数据大涨後,投资人士了结短线获利.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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