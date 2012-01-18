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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 18:22 BJT

〔东南亚股市〕债信评级上调助印尼股市反弹,其他市场因获利卖盘走低

路透曼谷1月18日电---在穆迪周三上调印尼债信评级至投资级别後,印尼股市由跌转升.银行存款评级获该评级机构上调,协助推高银行股劲扬.

印尼综合股价指数.JKSE收高0.6%,位列穆迪名单的九家印尼银行中,Bank Mandiri(BMRI.JK)攀升2.2%,PT Bank Rakyat Indonesia Tbk(BBRI.JK)涨1.4%.

其他东南亚股市则多数走低,在周二市场因中国GDP数据大涨後,投资人士了结短线获利.

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