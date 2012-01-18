以色列称对伊朗动武的决定“很遥远”

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透耶路撒冷1月18日电---以色列国防部长巴拉克（Ehud Barak）周三表示，进攻伊朗的决定“很遥远”。
巴拉克在以色列军方广播电台作出上述表示。本周美国参谋长联席会议主席邓普西计划访问以色列，引发外界对美国或要求以色列延缓对伊朗核项目采取行动的猜测。
在被问及美国是否要求以色列在进攻伊朗前进行告知时，巴拉克回答说：“我们还没有决定是否进攻伊朗。这是很遥远的事。”
巴拉克还表示，以色列与美国合作，贯彻应对伊朗核项目的计划。以色列认为伊朗核项目是确实存在的威胁。
“我不认为美国不知道我们在说什麽。”
当被追问“很遥远”是指数周还是数月时，巴拉克回答说：“我不想提供任何预测。这显然不是迫在眉睫的事。”
去年11月30日邓普西在接受路透采访时曾表示，如果以色列决定单方面对伊朗动武，不知道以色列是否会提前通知美国。他并承认美国和以色列在如何解决伊朗问题上存在分歧。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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