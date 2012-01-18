〔欧洲评级〕惠誉称未曾预期意大利债务违约--高层

路透米兰1月18日电---评级机构惠誉高阶主管Edward Parker周三在一场会议间隙表示,预期意大利不会出现债务违约.

"这肯定不是我们的预期,我们仍给予意大利A+评级,如果我们对违约的可能性进行过考量,那麽意大利的评级肯定要低许多,"Parker表示.他是惠誉欧洲、中东和非洲主权和跨国组织执行董事.

"意大利基本面良好,尽管经济成长处於低水平,"他说.(完)