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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 18:32 BJT

〔亚洲橡胶〕1月18日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透1月18日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

1月 283.5 16 280.5 2

2月 284.5 68 282.5 4

3月 287.3 108 284.6 33

4月 292.5 458 290.2 36

5月 296.1 802 293.6 124

6月 298.5 8350 296.0 1547

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 隋芬;审校 白云

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