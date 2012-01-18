〔欧元债市〕德债期货触及日低,此前彭博报导称IMF拟增放贷资源

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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路透伦敦1月18日电---德国公债期货周三跌至盘中低点,交易员指有媒体报导称,国际货币基金组织(IMF)计划扩增其放贷资源.
彭博此前报导,IMF提议将放贷资源扩大1兆(万亿)美元,以保护全球经济免受欧债危机恶化的冲击.
德债期货FGBLc1扭转涨势,一度下跌30个跳动点至139.38,最新报下跌15个跳动点至139.54.(完)
--编译 隋芬;审校 张明钧
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