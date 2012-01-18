(重温稿)〔香港个股〕中海油今年产量目标至多小幅增长,大幅提高资本开支

* 2012年油气净产量目标介乎微跌至增长2.7%之间

* 预计2011年油气净产量达3.31-3.32亿桶油当量

* 2012年资本开支预算大增38-63%

* 管理层称相信蓬莱19-3油田今年一定会复产

记者 雷美珍

路透香港1月18日电---由於去年接连遭遇油田停产以及收购触礁的困境,中国海洋石油有限公司(0883.HK)(CEO.N)预计新一年度的油气净产量可能微跌,或者至多增长2.7%,因此公司今年大幅增加资本开支,为未来增长注入动力.

这家中国最大离岸石油及天然气生产商周三在一份声明中称,预计今年的资本投资约93-110亿美元,比去年预计的67.49亿美元,上升38-63%;当中主要用作加大开发力度,包括对深水和非常规能源的勘探开发.

"在新一年里,公司将努力确保资本开支计划有效的实施,从而有力支持公司未来的产量和储量增长."中海油首席财务官锺华在声明中称.

该公司表示,设定今年净产量目标为3.3-3.4亿桶油当量,而去年净产量预计达3.31-3.32亿桶油当量,同比介乎微跌0.3%至增长2.7%之间.

去年下半年,中海油接连遭遇渤海湾蓬莱19-3油田漏油事故以及增持阿根廷Pan American Energy(PAE)权益交易告吹,迫使公司下调全年产量目标逾6%,至3.31-3.41亿桶油当量.

而蓬莱19-3油田作为渤海湾最大离岸在产油田,停产以来令中海油造成损失达590万桶油当量.

中海油首席执行官李凡荣在记者会上称,就蓬莱19-3油田的总体开发方案重新修订以及环境评估报告均已完成,并已向有关政府部门申请审查,而油田复产时间取决於审查结果,尚没有时间表.

但他说,"相信今年内一定会复产."

分析师此前预期,中海油今年产量至多增长5%,而国际油价基本持平,因此中海油今年盈利难以再有大幅增长,甚至出现小幅下滑.

根据汤森路透综合分析师的预测,中海油於2011年度净利为695.78亿元人民币,同比增长28%;盈利增幅远较其主要竞争对手--中国石油(0857.HK)(601857.SS)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)优胜.

李凡荣并称,此前珠海天然气管线泄漏事故导致番禺和惠州两个平台关停,现时已经临时性复产.

上月,中海油旗下珠海横琴天然气处理终端附近海底天然气管线出现泄漏,公司已及时关停番禺30-1和惠州21-1相关平台的生产,事件并没有造成人员伤亡和环境污染.受此事件的净产量影响约为1.6亿立方英尺/天(约为2.67万桶油当量/天).[ID:nCH0091101]

中海油称,预计今年中国海域将有4个新项目投产.其中,番禺4-2/5-1调整项目新增产量预计可於2014年达到峰值约5.7万桶/天.未来几年,中国海域将有更多调整项目陆续投产,并成为公司产量增长的重要来源.海外方面,加拿大的Long Lake油砂项目和伊拉克Missan油田将带来产量贡献.目前,该公司共有16个新项目正在建设,将为中长期产量增长奠定基础.

另外,该司计划钻探114口勘探井;2012年储量替代率目标为100%以上.

该股周三微涨0.9%,报15.76港元.大盘恒生指数.HSI则涨0.3%.(完)

浏览中海油其他新闻,请点选[0883.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告及业绩声明,请点选(here)