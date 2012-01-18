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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:39 BJT

〔美国热股〕雅虎共同创始人杨致远辞职,盘初股价上涨

路透1月18日电---一互联网公司雅虎(YHOO.O)的共同创始人杨致远周二辞职.雅虎称,杨致远从周二开始将不再担任公司董事,并辞去在公司内的其它职务.他在1995年与人合作创办了雅虎.[ID:nCN1343736]

在周三盘初交易中,雅虎股价上涨3.31%,报15.94美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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