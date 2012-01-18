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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:37 BJT

〔美国热股〕纽约梅隆银行第四季获利下滑26%,盘初股价下跌

路透1月18日电---一纽约梅隆银行(BK.N)周三表示第四季获利下滑26%,此前这家全球最大保管银行公布外汇交易量减少,并认列重整费用,作为让营运更有效率的瘦身计画一部分.[ID:nCT0428398]

在周三盘初交易中,该银行股价下挫3.9%,报20.44美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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