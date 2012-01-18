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亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 22:41 BJT

〔美国热股〕保德信金融计划对东洋人寿发起初步竞价,前者盘初下滑

路透1月18日电---消息人士周三表示,美国第二大寿险公司保德信金融(PRU.N)及大韩生命保险(088350.KS)计划对韩国同业东洋人寿(082640.KS)分别发起初步竞价,以获得後者的控股权.

在周三盘初交易中,保德信金融股价下滑0.38%,报54.42美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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