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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:38 BJT

〔美国热股〕道富银行股价下挫,此前该行公布第四季获利较上年同期大增

路透1月18日电---以波士顿为根据地的保管银行业者道富银行(STT.N)周三表示,第四季获利较上年同期大增,但由於客户冒险程度下滑,损及主要的费用收入.[ID:nCT0428466]

在周三盘初交易中,该银行股价下跌5.01%,报40.48美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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