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货币新闻 | 2012年 1月 18日 星期三 22:48 BJT

〔美国热股〕巴克莱资本上调Office Depot等三家零售企业评级

路透1月18日电---巴克莱资本表示,美国零售企业Office DepotODP.N,OfficeMaxOMX.N和RadioShack CorpRSH.N削减成本之举将帮助他们在竞争激烈之际稳定自己的流动性,巴克莱资本将这些股票的投资评等从"表现逊於大盘"上调至"中性".

在周三盘初交易中,Office Depot股价上扬2.18%,报2.34美元,OfficeMax股价大涨5.81%,报4.92美元,RadioShack股价升2.76%,报10.07美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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