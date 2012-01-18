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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:44 BJT

〔美国热股〕通用电气预计旗下电力设备业务将快速增长

路透1月18日电---美国最大多元化企业通用电气(奇异,GE)(GE.N)预计其去年以32亿美元收购的电力设备业务未来五年将以百分比两位数的速度增长,因其将业务重点放在工业自动化上.

在周三盘初交易中,通用电气股价下滑0.53%,报18.64美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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