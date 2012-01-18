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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:40 BJT

〔美国热股〕US Bancorp第四季净利增长近40%,盘初股价涨逾1%

路透1月18日电---美国地区银行US Bancorp(USB.N)第四季净利增长近40%,因该银行的核心银行业务获利增加.

在周三盘初交易中,该银行股价涨1.39%,至29.16美元.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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