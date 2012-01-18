〔美国热股〕Vulcan Materials接获美国司法部的民事调查要求

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透1月18日电---Vulcan Materials Co(VMC.N)表示,其从美国司法部接获与Martin Marietta Materials Inc(MLM.N)提出的收购竞价有关的民事调查要求及徵询更多信息的第二次要求.
在周三盘初交易中,Vulcan Materials股价上升0.51%,至41.12美元.Martin Marietta Materials股价小升0.03%,报78.18美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0