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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:55 BJT

〔美国热股〕Vulcan Materials接获美国司法部的民事调查要求

路透1月18日电---Vulcan Materials Co(VMC.N)表示,其从美国司法部接获与Martin Marietta Materials Inc(MLM.N)提出的收购竞价有关的民事调查要求及徵询更多信息的第二次要求.

在周三盘初交易中,Vulcan Materials股价上升0.51%,至41.12美元.Martin Marietta Materials股价小升0.03%,报78.18美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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