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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:51 BJT

〔美国股市〕开盘基本持稳,因对IMF的乐观情绪消退

路透纽约1月18日电---美国股市周三开盘基本持稳,因对国际货币基金组织(IMF)增加对欧元区受困国家借贷计划的最初乐观情绪消退,但高盛(GS.N)季度获利超预期提振金融股.

国际货币基金组织(IMF)消息人士周三表示,估计该组织将须筹集高达6,000亿美元的新资金,作为放贷给受欧债危机冲击国家的资金.[ID:nCT0428486]最初的报导称IMF寻求筹集1万亿美元的资金.

高盛报告,第四季度获利超预期,推动该股攀升1.6%,至99.38美元.

道琼工业指数.DJI跌23.61点,或0.19%,至12,458.46点.标准普尔500指数.SPX小跌2.14点,或0.17%,至1,291.53点,Nasdaq指数.IXIC微升2.83点,或0.10%,至2,730.91点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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