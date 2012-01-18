版本:
中国
市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 22:57 BJT

〔美国热股〕PNC Financial Services Group第四季获利下降,股价下跌

路透1月18日电---以匹兹堡为根据地的地区银行PNC Financial Services Group Inc(PNC.N)公布第四季获利下降,但表示持续改善信贷质量,因其为坏帐减少了拨备.

在周三盘初交易中,该银行股价下跌3.63%,报59.02美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐