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市场报道 | 2012年 1月 18日 星期三 23:09 BJT

〔美国热股〕Majesco Entertainment最多下跌30%,因预计今年表现较差

路透1月18日电---视频游戏出版商Majesco Entertainment Co(COOL.O)在周三早盘交易中最多下跌30%,此前该公司预计2012年表现较差,因其预估营销成本上升.

在周三早盘交易中,该公司股价下跌26%,至2.20美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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