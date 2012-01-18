版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 18日 星期三 23:24 BJT

〔标题新闻〕浙江青年莲花汽车公司下周或向瑞典汽车生产商萨博提出新的收购报价--消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8CH42L]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐