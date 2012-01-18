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亚洲 | 2012年 1月 19日 星期四 00:18 BJT

〔标题新闻〕2011年1-11月全球铜市供应过剩为4.62万吨,2010年全年为短缺6.19万吨-WBMS

WBMS:世界金属统计局

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