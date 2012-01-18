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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 06:21 BJT

〔表格〕新西兰第四季CPI较前季下滑0.3%,较上年同期增长1.8%

路透惠灵顿1月19日电---新西兰统计局周四公布,第四季消费者物价指数(CPI)较前一季下滑0.3%,较上年同期上涨1.8%.

先前路透调查显示,分析师预估值分别为增长0.4%和增长2.6%,同新西兰央行在上个月的预期一样.

详细数据如下(%):

CPI较前季变动

11年第四季 11年第三季 10年第四季

-0.3 +0.4 +2.3

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CPI较上年同期变动

11年第四季 11年第三季 10年第四季

+1.8 +4.6 +4.0

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2012年第一季CPI将於4月19日发布.(完)

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--编译 戴素萍;审校 王洋

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