〔表格〕新西兰第四季CPI较前季下滑0.3%,较上年同期增长1.8%

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透惠灵顿1月19日电---新西兰统计局周四公布,第四季消费者物价指数(CPI)较前一季下滑0.3%,较上年同期上涨1.8%.
先前路透调查显示,分析师预估值分别为增长0.4%和增长2.6%,同新西兰央行在上个月的预期一样.
详细数据如下(%):
CPI较前季变动
11年第四季 11年第三季 10年第四季
-0.3 +0.4 +2.3
---------------------------------------------------------------
CPI较上年同期变动
11年第四季 11年第三季 10年第四季
+1.8 +4.6 +4.0
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2012年第一季CPI将於4月19日发布.(完)
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--编译 戴素萍;审校 王洋
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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美国1月个人所得较前月增长0.4%，个人支出较前月增长0.2% 美国商务部公，1月建筑支出较前月下降1.0%，预估为增长0.6%。12月建筑支出修正后为增长0.1%，前 值为 下降0.2%。 美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示，美国2月制造业指数为57.7，为2014年8月来最高预估为56.0，1月 为56.0。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0