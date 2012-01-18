〔美股盘後〕EBAY在盘後交易中上涨2.5%,此前其公布第四季业绩

南非汇市：兰特微幅上涨，因押注长期来看美元会走软
今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约1月18日电---网络公司EBAY(EBAY.O)在周三盘後交易中上涨2.5%,此前其公布第四季业绩.
第四季GAAP每股盈利为1.51美元,非GAAP每股盈利为0.60美元,第四季营收为34亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场原本预计EBAY第四季每股盈利为0.57美元,营收为33.2亿美元.
EBAY预计第一季非GAAP每股收益为0.50-0.51美元,预计第一季GAAP每股收益为0.37-0.38美元,预计第一季营收为30.5-31.5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY第一季每股盈利为0.54美元,营收为31.6亿美元.
EBAY预计2012会计年度非GAAP每股收益为2.25-2.30美元,预计2012会计年度GAAP每股收益为1.76-1.81美元,预计2012会计年度营收为137-140亿美元,根据汤森路透I/B/E/S,市场预计EBAY 2012会计年度每股盈利为2.31美元,营收为136.3亿美元.(完)
--编译 于春红;审校 母红
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今日没有南非数据公布，市场聚焦在基本面，分析师预计，南非经济前景改善，会带动兰特重拾近期涨势。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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