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货币新闻 | 2012年 1月 19日 星期四 05:36 BJT

〔国际油市〕美国最近一周原油库存减少480万桶--美国石油协会(API)

路透1月18日电---美国石油协会(API)周三公布:

* 美国最近一周原油库减少480万桶.

* 美国最近一周汽油库存增加430万桶,馏分油库存减少90万桶.(完)

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