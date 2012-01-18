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债券 | 2012年 1月 19日 星期四 00:38 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%,投标倍数为4.66

路透华盛顿1月18日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.015

中值 0.010

低值 0.000

投资 0.015

价格/得标

价格 99.998833

高值得标比率 37.43%

投标倍数 4.66

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,538,800

总投标 139,855,069,300

竞争性投标得标 29,782,247,500

非竞争性投标得标 218,291,300

FED附加 3,781,546,000

发行细节

发行日 2012/01/19

到期日 2012/02/16

CUSIP码 912795Z20

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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