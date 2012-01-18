〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.015%,投标倍数为4.66

标题新闻：美国隔夜利率交换(OIS)价格暗示交易商预计3月加息的几率约84%，周二晚为74%
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路透华盛顿1月18日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.015
中值 0.010
低值 0.000
投资 0.015
价格/得标
价格 99.998833
高值得标比率 37.43%
投标倍数 4.66
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 30,000,538,800
总投标 139,855,069,300
竞争性投标得标 29,782,247,500
非竞争性投标得标 218,291,300
FED附加 3,781,546,000
发行细节
发行日 2012/01/19
到期日 2012/02/16
CUSIP码 912795Z20
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
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路透伦敦3月1日 - 英国1月消费者借贷超过去年12月，但增速却连续第二个月放缓，为去年英国退欧公投推高通胀率、导致消费者变得谨慎再添佐证。